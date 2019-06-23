İstanbul Boğazı'ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
1 saat önce
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu. İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı
'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü gözlendi.
(Selim
Bayraktar/İHA)
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