İstanbul Boğazı'ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
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İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu.
İstanbullular güne sis ile başladı. Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü gözlendi. - İSTANBUL
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