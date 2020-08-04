İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denetim yapılan teknelerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken, özel bir yata ise ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı. Uygulama yapılan teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis ekipleri teknelerde bulunan yolcuları bilgilendirdi.

Ayrıca polis ekipleri açık denizde bulunan özel bir yata ceza kesti. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.