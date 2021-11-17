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İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim - Son Dakika

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

17.11.2021 21:25

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi. Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yeditepe Huzur Uygulaması, İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim - Son Dakika


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