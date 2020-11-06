İstanbul Boğazı'ndaki yolcu teknelerine koronavirüs denetimi - Son Dakika

İSTANBUL Boğazı'nda yolcu teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Üsküdar iskeleleri, teknelerdeki yolcular ve görevliler; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yaptı. Fatih'ten teknelerle hareket eden ekipler, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinde yolcuları kontrol etti. Ekipler, teknelerdeki yolcular ve görevlileri; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, kurallara uymaları yönünde onları uyardı.

- İstanbul