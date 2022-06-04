İSTANBUL BOĞAZI'NDAN OTOMOBİL LASTİĞİ BİLE ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL BOĞAZI'NDAN OTOMOBİL LASTİĞİ BİLE ÇIKTI

04.06.2022 16:13
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN OTOMOBİL LASTİĞİ BİLE ÇIKTI

TÜRKİYE Çevre Haftası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda deniz temizliği yapıldı.

TÜRKİYE Çevre Haftası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda deniz temizliği yapıldı. Ortaköy'den denize giren iki dalgıç sac, demir parçası, demir ızgara ve otomobil lastiği çıkardı. Denizden çıkarılan eşyalar sahilde sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz temizliği yapıldı. Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı iki dalgıç Ortaköy'den dalış yaptı. Bir saat denizde kalan dalgıçlar, sac, demir parçası, demir ızgara, otomobil lastiği ve şişe olmak üzere çok sayıda eşya çıkardı. Çıkarılan eşyalar sahilde sergilendi.

"DENİZİ KİRLETMESİNLER"

Ortaköy sahiline gelen ve denizden çıkarılan eşyaları gören Bahadır Yavuz İnci "Denizi kirletmesinler. Denizi kirletene ceza versinler. Deniz bize lazım. Deniz olmazsa hayat olmaz.  Denizden lastik, şişe ve kapı çıktı. Denize çöp atmasınlar" dedi.

"DENİZ KİRLİLİĞİ SADECE ÜLKEMİZDE OLAN BİR SORUN DEĞİL"Etkinlik için gelen Ceyda Kurt "Bugün burada dalışları izledik. Bize hediyeler dağıtıldı. Bu sadece ülkemizde olan bir sorun değil. Biz dünyaca böyleyiz. Bir duyarsızlık var. Deniz diğer günlere nazaran şu an daha temiz. Diğer günlerde denizde maskeler, çöpler vardı. Şu an daha temiz görülüyor" diye konuştu.

"BU EŞYALARIN DENİZE ATILMIŞ OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Zeynep Durkaya ise "Bu aslında çok üzücü bir durum. Bu kadar büyük eşyaların denize atılmış olması gerek gemilerden gerek insanların attığı çöplerin önüne geçilmesi lazım. Böyle etkinliklerin yapılması çok güzel bir şey. İnsanların da bunları görüp daha duyarlı olması lazım" dedi.

- İstanbul
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Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDAN OTOMOBİL LASTİĞİ BİLE ÇIKTI - Son Dakika

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