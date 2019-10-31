İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı
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Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHAİstanbul'da beklenen yağış başladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da beklenen yağış başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar kapladı. Rüzgarın etkisiyle boğazda dalgalar oluştuğu görüldü. Soğuk ve rüzgarlı hava aldırış etmeyenler ise Sarayburnu'nda balık tuttu.
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