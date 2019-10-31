Son Dakika Haberleri: İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı
Son Dakika Güncel İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı

İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı

7 saat önce

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHAİstanbul'da beklenen yağış başladı.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da beklenen yağış başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar kapladı. Rüzgarın etkisiyle boğazda dalgalar oluştuğu görüldü. Soğuk ve rüzgarlı hava aldırış etmeyenler ise Sarayburnu'nda balık tuttu.

İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı

İstanbul Boğazı, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
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