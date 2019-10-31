İstanbul boğazı'nı kara bulutlar kapladı

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da beklenen yağış başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar kapladı. Rüzgarın etkisiyle boğazda dalgalar oluştuğu görüldü. Soğuk ve rüzgarlı hava aldırış etmeyenler ise Sarayburnu'nda balık tuttu.