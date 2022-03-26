İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi

26.03.2022 15:02

İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın, Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edildi.

İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı girişinde görülen mayın, Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edildi. Sarıyer- Garipçe açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından mayın arama çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen bir cisim görüldü. Balıkçılar tarafından bulunan cismin, Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAS timleri tarafından incelemeye alındı. Boğaz girişinde mayın görülmesinin ardından Sahil güvenlik ekipleri, Deniz kuvvetleri, Sarıyer Garipçe ve Anadolu Feneri açıklarında arama çalışmaları gerçekleştirildi. Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek verdi. Yapılan kontrollü arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi
İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi
İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi
İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nın girişinde mayın arama çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
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