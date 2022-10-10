İskenderun 'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için KEGM'ye bağlı Kılavuz Kaptan ve Kurtarma-9 römorkörleri gemiye yönlendirilmiş ve kurtarılma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika

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