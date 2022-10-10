İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı

10.10.2022 13:20
İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan dökme yük gemisi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan dökme yük gemisi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için 'Kılavuz Kaptan' ve Kurtarma-9' römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı. ???????

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Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İskenderun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı - Son Dakika
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