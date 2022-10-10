İstanbul Boğazı'nın güneyinde yük gemisi arızalandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan dökme yük gemisi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için 'Kılavuz Kaptan' ve Kurtarma-9' römorkörümüz ivedilikle gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı. ???????
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