İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar - Son Dakika

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İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar
6 saat önce
(Tekrar) İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNDE KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR (3)
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
(Tekrar) İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNDE KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR (3)
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