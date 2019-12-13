İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar - Son Dakika

İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

6 saat önce

(Tekrar) İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNDE KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR (2)

(Tekrar) İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNDE KESİNTİSİZ ELEKTRİK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUYORLAR (2)

İstanbul boğazı'nın üstünde kesintisiz elektrik için ölüme meydan okuyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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