İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
1 saat önce
İstanbul DHAİstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:53 Kaynak: DHA
DHA İstanbul Boğazı
'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi
Görüntü Döküü:
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-Boğaz'ın üstünü saran kara bulutlar
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