İstanbul Boğazı sessizliğe büründü, azalan gemi trafiği drone ile görüntülendi - Son Dakika

İstanbul Boğazı sessizliğe büründü, azalan gemi trafiği drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Türkiye'de görülmesi ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Her gün yüzlerce gemi trafiğine ev sahipliği yapan İstanbul Boğaz'ı virüs nedeni ile sessizliğe bürünmüş hali havadan görüntülendi.

Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı korona virüsü nedeniyle sessizliğe büründü. İstanbullular sahilleri ve boğazı 'Evde kal' mesajına uyarak tamamen bomboş bıraktı. Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı'nda ise Şehir Hatlarına ait birkaç geminin ve transit geçiş yapan gemiler haricinde başka hiçbir geminin olmadığı gözüktü. İstanbul'un eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kız kulesi ve çevresinde hafta sonu olmasına rağmen kimse bulunmadı. Tüm şehir çekilen görüntülerde adeta sessizliğe büründüğü anlaşılıyor.

(AFS- MB-ÖFA