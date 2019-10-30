Son Dakika Haberleri: İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı
Son Dakika Güncel İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

1 saat önce

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.

İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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