İstanbul Boğazı, sis sebebiyle gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

ŞEHİR HATLARI'NDA DA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Şehir Hatları'nda ise zaman zaman aksamalar yaşanırken, konuyla ilgili açıklama yapan kurum "Değerli yolcularımız, Seyir konforunuz ve can güvenliğiniz bizim için her şeyden önemli. Olumsuz hava koşullarından dolayı deniz yolu ulaşımında birçok şey kısa sürede değişebiliyor bu sebeple gecikmeler veya iptaller yaşanabiliyor. Anlayışınız için teşekkürler." denildi.