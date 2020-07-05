İstanbul Boğazı ve Adalar'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Ekipler, 3 tekneye de işlem yaptı.

Deniz polisi tekneleri, Boğaz ve kıyıları kontrol ederken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de sahillerde devriye görevini yürütttü.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Temmuz'da İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı ve Adalar 'daki asayiş uygulamasında, kurallara uymayan 3 tekneye işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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