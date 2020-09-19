İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yasa dışı trol avcılığına geçit yok

Su ürünleri kaynaklarını korumak için İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yapılan denetimlerde, 14 adet büyük boy trol kapısına, 1000 metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığını sağlamak üzere İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde geniş çaplı denetim yapıldı.

Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yasa dışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere, İstanbul Tarım Müdürlüğünün yanı sıra yetkili kurumlardan 4'ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı.

6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı geniş kapsamlı denetimlerde, 14 adet büyük boy trol kapısına, 1000 metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu.

Söz konusu denetimlerin, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ve ilgili kanunun 33. maddesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek olarak gerçekleştirildiği belirtildi.