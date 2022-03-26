İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

26.03.2022 15:58
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı.

İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

İstanbul Boğazı, denizde mayın bulunmasının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmış, Milli Savunma Bakanlığı inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük! İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Medya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika


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