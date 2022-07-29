İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

29.07.2022 22:32
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan 134 metre boyundaki "SPARTA" isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı, ekiplerin bölgedeki kontrollerini tamamlamasının ardından saat 22.00 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika

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