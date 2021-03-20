İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı - Son Dakika

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

20.03.2021 13:14
İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı, System.String[]

İstanbul'da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu.

İstanbul'da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. Binlerce denizanası, Bebek- Ortaköy Sahili kıyılarına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplanırken, sahile gezmek için gelen vatandaşlar da, ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Sahilli kaplayan irili ufaklı denizanalarının ve kirliliğin temizlenmediğini söyleyen balıkçı Ali Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çöp tarama gemilerinin kıyı tarafına çok fazla yanaşmadığını belirtti.

"İBB'nin çöp tarama deniz gemileri buralara yanaşmıyor"

Balık tutmaya gelen Ali Erden, "Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhalde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor. Biraz daha buralara yanaşırlarsa bizim ve deniz için daha güzel olur. Oradaki poşetleri görüyorsunuz veya yabancı gemiler de çok çöplerini döküyor. Deniz analarından çok bu çöpler bizi daha çok etkiliyor. Burada dip taraması yapan balıkçılar var. Onlar buradan lastik, bisiklet çekti" dedi.

"Sabahleyin burası komple denizanasıydı"

Denizdeki kirlilikten şikayetçi olan Kazım Karamanoğlu, "Görüntü olarak rahatsız ediyor. Çok fazla kirlilik geliyor kıyı tarafına o da tabii ki rahatsız ediyor. Yürüyüş yapanları da rahatsız ediyordur onlar da denizi görmeye geliyor fakat burada da bir sürü kirlilik var. Sabahleyin burası komple denizanasıydı hep şu an bakarsınız zaten görürsünüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı
İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı
İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei