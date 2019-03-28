Son Dakika Haberleri: İstanbul - Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor (1)

İstanbul - Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHABoğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

İstanbul - Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de  Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Arama yapılan alanın havadan görüntüsü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Arda Duman, İstanbul, Belgrad Ormanları, Güncel
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