İstanbul- Boğazın Buz Gibi Sulardından Çıkan Yüzücüler Paça Çorbası ile Isındı

İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, boğazın buz gibi sularına girdi.

İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, boğazın buz gibi sularına girdi. Denizden çıkan yüzücüler paça çorbası içerek ateş başında ısındı.



İstanbul ve çeşitli illerden sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan yaklaşık 30 profesyonel yüzücü, Üsküdar Kuzguncuk'ta toplandı. Yüzücüler, Boğaz'ın buz gibi sularına girdi. Bir süre yüzen yüzücüler daha sonra denizden çıkarak sıcak paça çorbalarını yanlarına alıp ateş başında ısındılar. Yüzücüler herkesi, her hafta sonu Pazar günü toplandıkları Kuzguncuk'a davet ettiler.



Yüzücü Hasan Eke, +Bizler Master yüzücüler olarak her Pazar günü Kuzguncuk parkında buluşuyoruz. İstanbul'un değişik semtlerinden gelen yüzücü dostlarımız, hepsi duayen yüzücüler. Özellikle bu günün ayrı bir önemi var. Çok soğuk, Deniz suyu 7 derece. Hava sıcaklığı 3 derece. Kar atıştırmaya başlıyor. Biz denizden çıkınca ayak paça çorba ikramımız var. Bütün yüzücü dostlarımızı her zaman bekliyoruz dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

