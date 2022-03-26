İstanbul boğazına mayın geldi, Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul boğazına mayın geldi, Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklandı

26.03.2022 16:05
İstanbul boğazına mayın geldi, Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklandı

Rusya ile yaşanan gerginlik sebebiyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi.

Rusya ile yaşanan gerginlik sebebiyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Bu gelişme üzerine Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi. - KOCAELİ

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İstanbul Boğazı, Ukrayna, Liman, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul boğazına mayın geldi, Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklandı - Son Dakika


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