İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı - Son Dakika

Romanya 'ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile kılavuz kaptan koordinesinde Kurtarma-12 römorkörü yedeklenerek Ahırkapı'ya demirletildi.

Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler