İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi - Son Dakika

İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi

12.10.2020 09:47

Denize açılan onlarca balıkçı teknesinin İstanbul Boğazı'nda zorlu mesaisi gün doğumu manzarasıyla havadan görüntülendi.

Denize açılan onlarca balıkçı teknesinin İstanbul Boğazı'nda zorlu mesaisi gün doğumu manzarasıyla havadan görüntülendi. Gece başlayan avda onlarca tekne Sarayburnu açıklarına gelerek gün doğumu ile birlikte oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Av sezonunun 1 Eylülde açılması ile İstanbul'dan yola çıkan balıkçılar İstanbul Boğazı, Marmara ve Karadeniz'de zorlu mesailerine devam ediyor. Gece başlayan av yolculuğu gün doğumuna kadar devam ediyor. Onlarca balıkçı teknesinin Sarayburnu açıklarında bir araya gelmesi ise havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Karanlıkta uyarı ışıklarını yakan tekneler bir araya gelerek hareket etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Güneşin doğmaya başlamasıyla mesailerini bitirmeye başlayan balıkçılar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sarıya bürünen gökyüzü görüntüsü deniz ile birleştiğinde ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Güneşin bulutların arasında süzülerek çıkan ışıkları ise masalsı görüntüler oluşturdu.

-İHA-

İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi
İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi

İstanbul Boğazı, Sarayburnu, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazında balıkçıların zorlu mesaisi - Son Dakika

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