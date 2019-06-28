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İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada

1 saat önce

İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada Bir üniversite gemisiyle şehir hatları vapurunda küçük çaplı temas yaşandı İSTANBUL - İstanbul Boğazında bir üniversiteye ait gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada
Bir üniversite gemisiyle şehir hatları vapurunda küçük çaplı temas yaşandı İSTANBUL - İstanbul Boğazında bir üniversiteye ait gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı kameralar tarafından an be an kaydedildi.
Olay, İstanbul Boğazında Eminönü- Kabataş arasındaki bölgede saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazında seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatlarına ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise kameralar tarafından an be an kaydedildi.
İstanbul Boğazında korkutan kaza kamerada
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:44 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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