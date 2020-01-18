İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü - Son Dakika

İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü

6 saat önce

İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.

İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu. Gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında adeta köprü oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Boğazda oluşan gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında adeta yeni bir köprü oluşturdu.

(İHA)

İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü

Fatih Sultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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