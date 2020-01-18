İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü - Son Dakika

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İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü
6 saat önce
İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu. Gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında adeta köprü oluşturdu.
İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Boğazda oluşan gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında adeta yeni bir köprü oluşturdu.
(İHA)
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