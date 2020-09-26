İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor - Son Dakika

İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor

İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor İstanbul boğazında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında teknelerde denetim yapıldı.

İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor

İSTANBUL - İstanbul boğazında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında teknelerde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında cezai işlem uygulanmazken yolculara gerekli uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Sahil güvenlik Grup Komutanlığı Çatladıkapı karakolundan çıkılarak İstanbul boğazında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında denetim yaptı. Denetimde birçok teknenin evrakları kontrol edildi. Ekipler denetim yaptığı sırada Boğazda bulunan teknelerde turistlerin toplu olarak yemek organizasyona katıldıkları görüldü. Kontrol edilen teknelerde polis ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Parti veren ve düğün yapan teknelerde yapılan denetimlerde şahısların Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapılırken, personel listesi, tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evraklar da tek tek kontrol edildi.

İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor
İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor
İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor
İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor
İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor

İl Turizm Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 00:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazındaki teknelerde korona denetimleri sürüyor - Son Dakika

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