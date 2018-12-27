İstanbul Boğazından Dev Petrol Platform Geçti
21 dakika önce
Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazından geçti.
Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul
Boğazından geçti. İstanbul Boğazından Panama Bayraklı
GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçti. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında Boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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