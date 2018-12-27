Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazından Dev Petrol Platform Geçti

İstanbul Boğazından Dev Petrol Platform Geçti

21 dakika önce

Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazından geçti.

Panama bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu İstanbul Boğazından geçti. İstanbul Boğazından Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçti. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında Boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Bayraklı, İstanbul, Güncel
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