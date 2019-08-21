Son Dakika Haberleri: İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

1 saat önce

İstanbul boğazını saran kara bulutlar objektiflere yansıdı.

İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı, System.String[]

İstanbul boğazını saran kara bulutlar objektiflere yansıdı.


İstanbul'da sağanak yağış özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. Yağmur öncesi özellikle İstanbul Anadolu yakası üzerini kaplayan kara bulutlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Kara bulutlar gökyüzünde ilginç görüntüler oluştururken Camlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'nin üzerine de adeta kara bulutlar sardı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutlarla kaplanırken, şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı
Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 16:00:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]