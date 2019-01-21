İstanbul Boks Ailesi Onlarca Çocuğun Yüzünü Güldürdü!

Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte İstanbul Boks ailesi, yardıma muhtaç çocuklara kıyafet dağıttı.

Onlarca çocuğun yüzünü güldüren proje, farklı bölgelerde uzun süre devam edecek.

Etkinlikte görüntülenen Şenay Devi, "Biz İstanbul Boks ailesi olarak, ruhun meditasyonu sevgi, bedenin meditasyonu spor ilkesiyle sosyal

sorumluluk projesi başlattık. Bu yıl boyunca da devam edecek" dedi. Projeye destek veren herkese de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Devi, Osman Baltacıoğlu, Bülent Yazıcı, Serkan Tatar ve Gülsüm Tatar a ayrıca teşekkür lerini iletmek istediğinide söyledi…