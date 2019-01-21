İstanbul Boks Ailesi Onlarca Çocuğun Yüzünü Güldürdü!
1 saat önce
İstanbul Boks, ünlü astrolog Şenay Devi,boks dünyasının önde gelen isimleri ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte İstanbul Boks ailesi, yardıma muhtaç çocuklara kıyafet dağıttı.
Onlarca çocuğun yüzünü güldüren proje, farklı bölgelerde uzun süre devam edecek.
Etkinlikte görüntülenen Şenay Devi, "Biz İstanbul Boks ailesi olarak, ruhun meditasyonu sevgi, bedenin meditasyonu spor ilkesiyle sosyal
sorumluluk projesi başlattık. Bu yıl boyunca da devam edecek" dedi. Projeye destek veren herkese de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Devi, Osman Baltacıoğlu, Bülent Yazıcı, Serkan Tatar ve Gülsüm Tatar a ayrıca teşekkür lerini iletmek istediğinide söyledi…
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:26 Kaynak: Bültenler
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