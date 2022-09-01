İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI BOYLU: İSTİNAF MAHKEMELERİ BAŞARILI

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, istinaf mahkemelerinin başarılı olduğunu belirterek, "Kararların yaklaşık yüzde 85'i mahkemelerimizde kesinleşiyor, yüzde 15'i Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'a giden yüzde 15 dosyanın, yüzde 90'ı da onanarak geliyor. Bu da istinaf mahkemelerinin başarılı olduğunu göstermektedir" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde, 2022-2023 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Üyesi Hüseyin Kılıç, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul'daki adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu yeni adli yıla ilişkin konuşma yaptı.

"YARGITAY'IN İŞ YÜKÜ HAFİFLİYOR"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu törende yaptığı konuşmada, ülke genelindeki istinaf mahkemelerinde yaklaşık 900 bin dosya bulunduğunu belirterek, bu sayının üçte birinin kendi adliyelerinde olduğunu ifade etti. Boylu, yük ve sorumluluğun ağır olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi, "Son 3 yıl içerisinde 30 yeni daire daha kurularak 90 daireye ulaşmıştır. 36 ceza dairemiz ve 54 hukuk dairemiz olmak üzere toplam 90 dairemiz bulunmaktadır. 90 daire başkanı 360 üye hakim ve 47 Cumhuriyet savcımız olmak üzere, yaklaşık 500 kişiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Hukuk ve ceza dairelerinde verilen kararların yaklaşık yüzde 85'i mahkememizde kesinleşmekte, yüzde 15'i Yargıtay'a gitmektedir. Yargıtay'a giden yüzde 15 dosyanın, yüzde 90'ı onanarak gelmektedir. Bu da istinaf mahkemelerinin başarılı olduğunu göstermektedir. İstinaf Mahkemelerinin asıl kuruluş amacı Yargıtay'ın iş yükünün hafifletilmesi ve tam bir içtihat mahkemesi haline gelmesinin sağlanmasıydı. Böylece yüzde 85'i istinaflarda kesinleşince, Yargıtay'ın iş yükü hafiflemiş ve tam anlamıyla içtihat mahkemesi haline gelmiştir."

"ADALET SÖYLEMESİ KOLAY ANCAK, YERİNE GETİRMESİ ZOR BİR KAVRAMDIR"Ceza dairelerinde iş yığılması olmadığını söyleyen Boylu, "Gelen dosyaların büyük çoğunluğu bir yıl içinde karara çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte hukuk dairelerinde de yargılama süresinin kısalması ve vatandaşımızın memnuniyetinin sağlanması için yeni dairelerin kurulması ve mevzuat değişikliği sağlanması konusunda gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. Boylu sözlerine şöyle devam etti : "Adalet söylemesi kolay ancak, yerine getirmesi zor bir kavramdır. Adalet sizlerin ellerinde şekillenmekte, ete kemiğe bürünmektedir. Adaleti yerine getirecek, acıyı dindirecek ve gözyaşlarına son verecek sihirli eller sizin ellerinizdir. Bunu inşa edecek vicdan, sizin vicdanlarınızdır. Bir seferberlik ruhu ve gayreti içerisinde, ilk derece mahkemelerimiz ve içtihat mahkememiz olan Yargıtay ile birlikte yakın diyalog ve iş birliği içerisinde, insanımızın adalet beklentisini yerine getirmek için hep birlikte olağanüstü gayret sarf edeceğiz. Akşamları mesai bitiminde koca koca valizlerle evlerine dosya taşıyan arkadaşlarıma buradan selam olsun. Onların emekleri ve fedakarlıkları, adalet bekleyen insanımızın gönlünde makes(yansıma) bulacaktır. Yeni adli yılın hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, verimli olmasını temenni ediyorum."

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