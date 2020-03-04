İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi A Blok Atrium Salonu'nda gerçekleştirilen kampanyaya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel, daire başkanları, hakimler, savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Murat Boylu açılıştaki konuşmasında bu kampanyanın gün bitiminde çok bereketli bir şekilde sonuçlanacağını ümit ettiğini kaydederek, "Bu konuda çok söyleyecek söz yok. Aslında kan vermeye ihtiyaç var, konuşmaya değil. Dolayısıyla bütün personelimizi ve meslektaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz yurt dışında bir varoluş mücadelesi vermekteler. Onlar canlarıyla başlarıyla kanlarıyla bu işin mücadelesini veriyorlar. Hiç olmazsa bizim de sembolik olarak bu mücadeleye kendi çapımızda, kendi mekanımızda bir katkı sağlamamız gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Başsavcı Metin Sarıhan da İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerine Allah'tan rahmet, saldırıda yaralanan gazilere de Allah'tan acil şifalar dilediğini söyledi.

Kızılay iş birliği ile bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri "bağışlanan her damla kan kurtarılan 3 candır" kan bağışı kampanyasına katılımdan dolayı teşekkür eden Sarıhan, "1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla kurulan ve 1947 yılında Türk Kızılayı adıyla faaliyetine devam eden Kızılayımızın, yoksul ve muhtaç insanların barınma, beslenme ve sağlık yardımlarının yanı sıra en önemli faaliyeti kan ihtiyacını karşılamak, bu kapsamda kan bağışı kampanyalarını düzenlemektir." dedi.

"Her bağış yeni bir hayat demektir"

Başsavcı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olarak Türk Kızılay'ının bu son derece önemli faaliyetine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Zira kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Her bağış yeni bir hayat demektir. Kan bağışında bulunarak hiç yüzünü görmediğimiz, tanımadığımız, bilmediğimiz bir insanın yaşamını kurtarmanın verdiği iç huzur hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Tamamen gönüllülük esasına dayanan, kalben yerine getirilen bir sorumluluk projesidir bu kan bağışı." diye konuştu.

Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel ise ülkenin kan ihtiyacının tamamını karşılamakla yükümlü olduklarını, ülkenin 18 bölgesinde, İstanbul'da da 2 bölgede kan bağışı etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Alınan kanları laboratuvarlarda işleyerek ihtiyacı olan hastanelerin talepleri doğrultusunda transferini sağladıklarını aktaran Yöngel, "Yapmış olduğumuz bağışlardan 3 ayrı ürün elde ederek, 3 ayrı insana şifa oluyorsunuz. Belki de 3 ayrı kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Aslında yerine konulmaz, karşılığı olmayan bir iyilik yapıyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başsavcı Metin Sarıhan, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları kan bağışında bulundu.