İSTANBUL - BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
1 saat önce
BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da İstanbul
Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis
, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, saat 14: 30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve Detaylar
- İstanbul
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