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İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intihar

1 saat önce

Bağcılar İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen bir mahkeme çalışanı, ikinci kattan aşağıya atlayarak intihar etti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde intihar, System.String[]
Bağcılar İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen bir mahkeme çalışanı, ikinci kattan aşağıya atlayarak intihar etti.

Olay, Bağcılar'da bulunan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir mahkeme çalışanı intihar etmek istedi. Arkadaşları mahkeme çalışanını vazgeçirmek için uğraştı fakat çabaları sonuç vermedi. Mahkeme çalışanı saat 14.30 sıralarında binanın 2'nci katından aşağıya atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, intihar eden mahkeme çalışanının psikolojik problemleri olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:32 Kaynak: İHA
Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa
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