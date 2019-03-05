Son Dakika Haberleri: İstanbul - Bomba İmha Uzmanlarının  Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

İstanbul - Bomba İmha Uzmanlarının  Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

1 saat önce

için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi.

İstanbul - Bomba İmha Uzmanlarının  Yaşamın Kıyısındaki Hayatları, System.String[]
için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi. Bomba İmha uzmanı polisler, olay yerine gelerek çevre güvenliğini kontrol ettikten sonra şüpheli kutuya ilk müdahaleyi 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla yaparak etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanı daha sonra koruyucu bomba imha kıyafetini giyerek şüpheli kutudan çıkan parçaları inceledi.

Görüntü Dökümü:

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-Bomba uzmanının koruyucu kıyafetini giyinmesi

-Bomba imha uzmanından detay görüntüler

-Bomba imha uzmanın yürümesi

-Şüpheli kutudan çıkanların kontrol edilmesi

-Bomba imha uzmanının işaret vermesi

-Açıklamaları

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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