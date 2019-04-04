İstanbul Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı ((Bıstlab) Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliğiyle Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.

İbn Haldun Üniversitesi ve Borsa İstanbul işbirliğiyle Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı. Açılış töreninde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bence bizim Üniversitemizin iktisat ve işletme bölümlerinin de birçok başka üniversiteden ayırmaktadır. Bu yönüyle İnşallah Borsa İstanbul'la yaptığımız bu çalışma bir başlangıç olur" dedi.



İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Borsa İstanbul, finans eğitimi alanında önemli bir iş birliğine imza attı. İbn Haldun Üniversitesi'nde Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) açıldı.



İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Bakırköy Taş Mektep'te düzenlenen BISTLAB açılış programına; İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Gönen ve Şenol Duman, İHÜ Dekanları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından bilgisayarlardan uygulama yapıldı. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Borsa İstanbul arasında gerçekleşen işbirliği çerçevesinde; Borsa İstanbul tarafından İHÜ Bakırköy Taş Mektep'te seans salonu simülasyon laboratuvarı oluşturularak, yüksek lisans, doktora ve İHÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İHSEM) öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Finansal okur-yazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulacak. Borsa İstanbul verileri, İHÜ Bakırköy Taş Mektep'te oluşturulan BISTLAB'tan takip edilebilecek. Tüm donanımı Borsa İstanbul tarafından sağlanan BISTLAB'ta sermaye piyasalarına yönelik araştırmalar da yapılacak. BISTLAB laboratuvarındaki eğitim sürecinde yazılım altyapısı olarak Borsa İstanbul tarafından geliştirilen BIST-S (BIST SIMULATION) modülü öğrencilerin ve eğitmenlerin kullanımına sunulacak. Borsa İstanbul uzmanları eğitim ve teknoloji desteği verecek. Sermaye piyasalarına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği, uygulamaların ve araştırmaların yapılacağı BISTLAB, İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) İşletme ve İktisat Bölümü lisans öğrencilerine, özel ve kamu sektörüne uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak.



"Firmalar ve kurumlarla benzer iş birliklerini güçlendirme noktasında kararlıyız"



Açılış töreninde bir konuşma yapan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, piyasalarla nasıl iç içe bir eğitimi ön gördüğünü anlattı.



Borsa İstanbul'la yaptıkları ortak çalışmada aslında ekonominin gerçek işleyişiyle piyasalarla nasıl iç içe bir eğitimi ön gördüklerini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Hem hocalarımızın sektörden gelen akademisyenler olması hem eski ilişkilerinin iş birliklerinin bugün üniversitemizin bünyesine taşıyabilmeleri hem de üniversitemizin Türkiye'nin sayılı iş adamlarının bulunması. Onların bize kendi ilişki ağlarını açabiliyor olmaları öğrencilerimize bu imkanları sunabilecek olmaları bence bizim üniversitemizin iktisat ve işletme bölümlerinin de birçok başka üniversiteden ayırmaktadır. Bu yönüyle İnşallah Borsa İstanbul'la yaptığımız bu çalışma bir başlangıç olur. Aynı şekilde sektördeki firmalarla, kurumlarla benzer iş birliklerini güçlendirme noktasında kararlıyız" dedi.



"Bu pratik tecrübe, öğrenciler için son derece önemli"



Borsa ve Üniversitesinin arasındaki bu iş birliğinin hem üniversiteye çok ciddi katkı yapacağını ve bir iş birliğinin olacağını anlatan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, "Bu sayede öğrencilerimiz teoriyle pratiği birleştirmiş olup uygulamalı bir eğitim görecekler. Sadece teoride kalmayacak bugün birçok lisans mezunu iş hayatına atıldığı zaman belki ilk defa pratik olarak bu işi yapma durumuyla karşı karşıya gelmiş oluyor. Bizim hedefimiz uygulamalı bir eğitim vererek öğrencilerimizi özellikle iktisat ve işletme bölümlerindeki öğrencilerimizi daha öğrenciyken pratikle yüzleşmeleri ve belli bir tecrübe kazanmaları daha sonra isterlerse iş hayatına devam etsinler isterlerse de akademik hayata devam etsinler. Bu pratik tecrübe kendileri için son derece önemli olacak" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

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