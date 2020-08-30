İSTANBUL BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'evlere bayrak asın' çağrısı - Son Dakika

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'evlere bayrak asın' çağrısı

İSTANBUL, (DHA)- Büyük zaferin 98. yıldönümünü nedeniyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kendi evine bayrak ve Atatürk posteri asarak, 'evlerinize bayrak asın' çağrısında bulundu. Baş, 'Eğer biz evlerimize bayrak asmazsak başka milletler gelir kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar' dedi.

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Bu kutlu gün, bu yıl pandemi nedeniyle yurdun dört bir yanında tedbirlerle kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kendi evine bayrak asarak kutlayacağını duyuran Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş vatandaşa da 'evlerinize bayrak asın' çağrısında bulundu. Baş, 'Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın da dediği gibi bu güzel günü evlerimize bayrak asarak kutlama çabası içerisindeyiz. Eğer biz evlerimize bayrak asmazsak başka milletler gelir kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar. Haydar Baş'ın bu öğüdü, gösterdiği yolu unutmayarak, yaşayarak bugünleri idrak etmemiz gerekmektedir' dedi.

MİLLİ BAYRAMLAR MİRASIMIZDIR

Milli Bayramların geçmişimiz, kazanımlarımız ve mücadelelerimizin yansımaları olduğunu belirten Baş, 'Milli Bayramlar bugün bize kalan miraslardır. Bu mirasları ne kadar yaşar ve yaşatabilirsek yeni nesillere ne kadar aktarabilirsek, dış politikamızda, iç politikamızda, milli birlik ve beraberliğimizde çok daha huzurlu, birbirine kenetlenen bir millet olabiliriz' ifadelerini kullandı.

BUGÜNLERİ YAŞAMAK BİZİM İÇİN ELZEMDİR

'72 milletin buluştuğu bu coğrafya bir siperde tek yürek, tek bilek savaşmayı başarıyoruz' diyen Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bugün yaşadığımız bayramı, o insanların emekleriyle elde ettik. Bugünleri yaşamak, hatırlamak bizim için elzemdir. Milli birlik ve beraberliğimizi ayakta tutabilmemiz için Gazi Mustafa Kemal'in bize hediye ettiği bayramlarımıza sarılmak zorundayız.'