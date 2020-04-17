İSTANBUL Bu 23 Nisan Arda'nın sitesinde kutlanacak - Son Dakika

Bu 23 Nisan Arda'nın sitesinde kutlanacak

23 Nisan'ı internet sitesinden kutlayacaklar

23 Nisan için burada buluşulacak

İSTANBUL, (DHA)- Çocukların iple çektiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 100'üncü yıl kutlamalarına çocukların evde eşlik edeceği bayram için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı proje geliştirdi. Kendi kurduğu internet sitesinde herkesin 23 Nisan mesajını yayınlayacak olan Kalaycı, bu yazıları kitaba dönüştürecek.

Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olduğu bu günlerde, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlanacak. 100'üncü yıl kutlamalarının coşkulu bir şekilde olabilmesi için 14 yaşındaki oyuncu Arda Kalaycı'dan da destek geldi. Kalaycı, yaptığı proje ile 7'den 70'e herkesi kendi kurduğu internet sitesinde 23 Nisan için buluşturacak ve bunu binlerce yazarın bir arada olduğu bir kitap haline getirecek. Kalaycı, benimicin23nisan.com adını verdiği sitede, 'Ben dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını, dünya çocuklarına armağan eden sevgili Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin bir çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Geleceğin dünyasını bizim şekillendireceğimizi biliyorum. Bu projeyi bu yüzden yapıyorum' İstiyorum ki, ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarımız, biz hepimiz bu platformda duygularımızla, düşüncelerimizle bir arada olalım. Çocuk demek gelecek demek ve biz de geleceğin ta kendisiyiz? sözleriyle arkadaşlarından destek bekliyor.

'100'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLAMALIYIZ'

Mektebim Bahçeşehir Koleji 8'inci sınıf öğrencisi olan Arda Kalaycı, 100'üncü yılın coşkulu bir şekilde kutlanması gerektiğini düşündüğü için bir proje oluşturduğunu ifade etti.

Genç oyuncu, '100'üncü yılımız için benimicin23nisan.com adlı bir site oluşturdum. Öğretmenlerim ve okuduğum okul da bana bu açıdan destek verdi. Hala yazılar geliyor. Yoğun duygu ve düşünceler yer alıyor' dedi.

'YAZILAR KİTABA DÖNÜŞECEK'

7'den 70'e herkesin hazırlamış olduğu sitede buluşabileceğini söyleyen Kalaycı, 'Şu an siteye olan ilgi yoğun ve giderek artıyor. Bu yazılar en son bir kitap haline gelecek ve yazanların ismiyle büyük bir kitap ortaya çıkacak. Birçok yazarı olan, farklı duygu ve düşüncelere elverişli bir kitap olacak. Sadece yaşıtlarım değil büyüklerimden de yazılarv bekliyorum. Herkes duygu ve düşüncelerini yazabilir. Genellikle çocukların haklarıyla, 23 Nisan coşkusuyla, Ulu Önder Atatürk'le ilgili şeyler yazabilirler' ifadelerini kullandı.

GENÇ YETENEKTEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Sahnede kendini çok özgür hissettiğini ancak salgınla mücadelede evde vakit geçirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Kalaycı, 'Okuldan ve tiyatrodan arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Evde vaktim böyle projeler üretmeye çalışarak geçiyor. Herkesin evde kalmasını istiyorum' diyerek çağrıda bulundu.