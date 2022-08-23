İstanbul'a Yağmur ve Serin Hava Geliyor - Son Dakika
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İstanbul'a Yağmur ve Serin Hava Geliyor

23.08.2022 18:57
İstanbul'a Yağmur ve Serin Hava Geliyor

İstanbul, bu akşamdan itibaren yağmurlu havanın etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin, yarından cuma akşamına kadar etkili olması beklenen serin ve yer yer şiddetli yağışlı havanın oluşturabileceği sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

İstanbul, bu akşamdan itibaren yağmurlu havanın etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin, yarından cuma akşamına kadar etkili olması beklenen serin ve yer yer şiddetli yağışlı havanın oluşturabileceği sel ve su baskını riskine karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; günlerdir beklenen yağmurun bu akşamdan itibaren İstanbul'u etkisi altına alacağı belirtildi. Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul genelinde yer yer kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, serin ve yağışlı havanın cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olması beklenen yağışlara şimşek, yıldırım ve kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceği, 37 derecelerde hissedilen sıcaklıkların da 30 derecenin altına ineceği öngörülüyor.

İBB ve İSKİ ekipleri, yollarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskını, derelerde taşkın riski oluşturabilecek yağışlara karşı alarm durumuna geçti. Caddelerdeki mazgallardaki çöp ve poşet gibi kirleticiler tek tek kontrol edilerek temizlendi.

AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında, kot seviyesinin altında kalan alt geçitlerde ( Unkapanı, Eminönü vb.), deniz kıyısındaki meydanlarda ( Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü, Kadıköy vb.) ve su baskını riski bulunan kritik noktalarda acil müdahale için ekip ve araç konuşlandırıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a Yağmur ve Serin Hava Geliyor - Son Dakika

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