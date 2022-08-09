Akom, Yarın ve Perşembe Günü İçin İstanbullulara Etkili Yağış Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Akom, Yarın ve Perşembe Günü İçin İstanbullulara Etkili Yağış Uyarısında Bulundu

09.08.2022 22:52
Akom, Yarın ve Perşembe Günü İçin İstanbullulara Etkili Yağış Uyarısında Bulundu

İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın ve perşembe günü etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın ve perşembe günü etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM, bu gece yarısından itibaren başlayacak yağışların, rüzgarın da etkisiyle yarın ve perşembe günü etkili olacağını duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; yağışlı havayla birlikte kentte şimşek ve yıldırım aktivitesi de bekleniyor.

Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olma ihtimaline dikkat çekilen AKOM açıklamasında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akom, Yarın ve Perşembe Günü İçin İstanbullulara Etkili Yağış Uyarısında Bulundu - Son Dakika

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