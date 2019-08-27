İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın Onur Konuğu oldu

İzmir ve İstanbul Fuar'da buluşuyor, hasret bitiyor

6-15 Eylül tarihleri arasında 88'incisi gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) son Onur Konuğu İl'i açıklandı. İstanbul, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan Cumhuriyeti'nin Odak Ülke olduğu fuara Kahramanmaraş'la birlikte Onur Konuğu İl olarak katılacak.

İzmir'in 88 yıllık değeri, Türkiye'nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 6 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yüz binleri ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl tarihinde ilk kez İstanbul'u "Onur Konuğu İl" olarak ağırlayacak. İstanbul'la birlikte Çin Halk Cumhuriyeti (Partner Ülke), Hindistan Cumhuriyeti (Odak Ülke) ve Kahramanmaraş'ın (Onur Konuğu İl) üst düzeyde temsil edileceği fuar, ülkeler ve kentler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.

İzmir İş Günleri ile yurt dışından gelecek heyetler, yeni iş bağlantılarını İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde kurma imkanı yakalayacak. İzmir konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinliklerle 10 gün boyunca kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Çin Halk Cumhuriyeti, kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 numaralı holde yer alacak standında sergileyecek. Hindistan ise Hol 1/A'da yer alacak. "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'ye renk katacak.

İstanbul ilk kez Onur Konuğu olacak

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF'de ilk kez Onur Konuğu İl olarak yer alacak. İEF tarihinde Onur Konuğu olarak ilk kez ağırlanacak İstanbul, kentin güzelliklerini, kültürünü ve ekonomik faaliyetlerini İzmir Enternasyonel Fuarı'na gelen binlerle buluşturacak ve uzun süren hasreti sonlandıracak. İstanbul; 2 numaralı holde kenti anlatan birbirinden özel bölümlerle katılım sağlayacak ve uzun yıllardır süren hasret sona erecek. Dünya üzerindeki en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak tabir edilen İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 6 Eylül 2019 Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek büyük açılışa katılacak.