Son Dakika Haberleri: İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın Onur Konuğu oldu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın Onur Konuğu oldu

1 saat önce

6 Eylül günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek büyük açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın Onur Konuğu oldu, System.String[]

İzmir ve İstanbul Fuar'da buluşuyor, hasret bitiyor

6-15 Eylül tarihleri arasında 88'incisi gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) son Onur Konuğu İl'i açıklandı. İstanbul, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan Cumhuriyeti'nin Odak Ülke olduğu fuara Kahramanmaraş'la birlikte Onur Konuğu İl olarak katılacak.

İzmir'in 88 yıllık değeri, Türkiye'nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 6 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yüz binleri ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı bu yıl tarihinde ilk kez İstanbul'u "Onur Konuğu İl" olarak ağırlayacak. İstanbul'la birlikte Çin Halk Cumhuriyeti (Partner Ülke), Hindistan Cumhuriyeti (Odak Ülke) ve Kahramanmaraş'ın (Onur Konuğu İl) üst düzeyde temsil edileceği fuar, ülkeler ve kentler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.

İzmir İş Günleri ile yurt dışından gelecek heyetler, yeni iş bağlantılarını İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde kurma imkanı yakalayacak. İzmir konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinliklerle 10 gün boyunca kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Çin Halk Cumhuriyeti, kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 numaralı holde yer alacak standında sergileyecek. Hindistan ise Hol 1/A'da yer alacak. "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'ye renk katacak.

İstanbul ilk kez Onur Konuğu olacak

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF'de ilk kez Onur Konuğu İl olarak yer alacak. İEF tarihinde Onur Konuğu olarak ilk kez ağırlanacak İstanbul, kentin güzelliklerini, kültürünü ve ekonomik faaliyetlerini İzmir Enternasyonel Fuarı'na gelen binlerle buluşturacak ve uzun süren hasreti sonlandıracak. İstanbul; 2 numaralı holde kenti anlatan birbirinden özel bölümlerle katılım sağlayacak ve uzun yıllardır süren hasret sona erecek. Dünya üzerindeki en önemli kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olarak tabir edilen İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 6 Eylül 2019 Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek büyük açılışa katılacak.

Kültürpark, İstanbul, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:14 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi
İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 18:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın Onur Konuğu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]