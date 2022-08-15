İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak? - Son Dakika
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İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?

15.08.2022 10:37
İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?

İstanbul'da başlayan yoğun yağmur yağışı sebebiyle birçok vatandaş olumsuz etkilendi. Hava durumunu kontrol etmeyen İstanbul sakinleri yağmur altında kaldı. Peki İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur yağışı etkisini devam ettirecek mi? İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?

İstanbul'da başlayan yoğun yağmur yağışı, şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar yağmur altında zor anlara tanık oldu ve yoğun yağmur yağışına yakalandılar. İstanbul'da günlerdir yağması beklenen yağmurun sabah saatlerinde başlaması ile birlikte trafikte de aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Peki vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen, İstanbul'da etkisini sürdüren yağmur yağışı etkisini devam ettirecek mi? İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak? Sorularını sizler için yanıtladık.

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağmur yağışının meteoroloji genel müdürlüğüne göre, öğleden sonra etkisini kaybedeceği söyleniyor. 15 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00 - 18.00 suları arasında yağmurun yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor. Fakat yağmurlu hava koşullarında yapılan tahminlerin yanı sıra önlem almakta fayda var. Dışarı çıkacak olan vatandaşların hazırlıklı olması öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da beklenen yoğun yağmur yağışının gerçekleşmesi ile birlikte, vatandaşların aklında yer alan sorulardan bir tanesi de İstanbul'da etkisini gösteren yağmurun kaç gün süreceği oldu. Meteoroloji genel müdürlüğünün yayınladığı verilere göre öğle saatinde etkisini yitirecek olan yağmur yağışının bugün İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor. Yayınlanan verilere göre 15 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00 - 18.00 suları arasında yağışın İstanbul'u terk etmesi planlanıyor.

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Son Dakika Soğuk Haber İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur İstanbul'da ne kadar etkisini sürdürecek? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak? - Son Dakika


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