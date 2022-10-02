İSTANBUL-BULGARİSTAN'DAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN AVCILAR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından Türkiye'de 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy verme işlemi başladı. Bugün saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Bulgaristan'da 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. İstanbul Avcılar'daki oy verme merkezlerinden biri olan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen çifte vatandaşlar, oy kullandı. Gelen seçmenlerden bir bölümü Bulgarca formu doldurup, sandık kurulunda imzalayıp oyunu kullandı.