İSTANBUL-BULGARİSTAN'DAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN AVCILAR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-BULGARİSTAN'DAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN AVCILAR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

02.10.2022 10:27

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından Türkiye'de 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy verme işlemi başladı.

BULGARİSTAN'da alınan erken genel seçim kararının ardından Türkiye'de 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy verme işlemi başladı. Bugün saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Bulgaristan'da 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. İstanbul Avcılar'daki oy verme merkezlerinden biri olan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen çifte vatandaşlar, oy kullandı. Gelen seçmenlerden bir bölümü Bulgarca formu doldurup, sandık kurulunda imzalayıp oyunu kullandı.

YORUMLAR
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BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ İZMİR'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ İZMİR'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ TRAKYA'DA DA BULGARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİLDİ Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı
Kaynak: DHA

Bulgaristan, İstanbul, Türkiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BULGARİSTAN'DAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN AVCILAR'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI - Son Dakika

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