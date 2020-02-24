İstanbul bülten -1 - Son Dakika

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6 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Saat 23.00'da inen uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
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