İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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AYASOFYA ÖNÜNDE AKŞAM NAMAZI KILINDI Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜK / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.
AYASOFYA ÖNÜNDE AKŞAM NAMAZI KILINDI
Ali AKSOYER - Mertcan ÖZTÜK/ İSTANBUL DHA
Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı. Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde çok sayıda kişi toplandı. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nden ezan okunmasının ardından, yanlarında getirdikleri seccadeleri yere sererek akşam namazına durdu. Cemaatle kılınan namaz sırasında bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. Ayasofya önünde toplananların kıldığı akşam namazı havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:11 Kaynak: DHA
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