İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

İSTANBUL BÜLTEN -1

Mertcan ÖZTÜK / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından toplanan vatandaşlar Ayasofya önünde akşam namazı kıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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