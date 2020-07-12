İSTANBUL BÜLTEN -3 - Son Dakika

İSTANBUL BÜLTEN -3
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:29 Kaynak: DHA
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