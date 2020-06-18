İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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- Araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

Özcan ALTINTAŞ/ Alper KORKMAZ-Osman BAKIR-Serdar ALTINTEPE-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esenler ve Küçükçekmece 'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Küçükçekmece'de araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları çevredekiler kurtardı. Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

AKOM'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Paylaşılan verilere göre Arnavutköy Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Su baskınları

-Mahsur kalanlar

-Kurtarma anları

-Ev ve işyeri baskınları

-Hasar gören araç

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2 - ESENLER'DE 3 İŞ YERİ VE BİR BODRUM KATINI SU BASTI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/- ESENLER'de şiddetli yağmurun ardından 3 iş yerini ve bir apartmanın bodrum katını su bastı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Esenler Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan 3 iş yerini ve Meltem Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su basan iş yerlerindeki suyu iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla tahliye ederken, dairesi su altında kalan bir kişi ise belediye ekiplerine haber verdi.

"İSKİ TELEFONUMU AÇMIYOR"

Evi su altında kalan Abdullah Berber, "Sürekli böyle olmuyor. Bu sefer yağmur çok bastırdı. Kredi ile almış olduğum 350 bin lira değerindeki bahçe katım su altında kaldı. İçindeki eşyalarda su altında. Emekli bir insanım nasıl ödeme yapacağım? Belediyeyi arıyorum ulaşamıyorum. İSKİ'yi arıyorum, alt yapıyı ara diyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir burada ki emeklerimize yazık. İSKİ telefonumu açmıyor. Geçen yağmur yağdığında su bastı, İSKİ'ye gittim 'gelip bakacağız' dediler, gelmediler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su basan iş yerleri

-Sokakta biriken su

-İş yeri sahiplerinin suyu tahliye etmesi

-Su altında kalan bodrum katı

-Ev sahibi röp

-Muhabir Anons (Cemil ÖZDEMİR)

-Genel ve detaylar

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3- ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLAR YAĞMURUN TADINI BÖYLE ÇIKARDI

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,- ARNAVUTKÖY'de çocuklar aniden bastıran yağmurun tadını çıkardı. Yolda oluşan su birikintisinin içine giren çocuklar yağışa aldırmadan eğlencenin tadını çıkarttı.

Arnavutköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde aniden bastıran yağışla birlikte yol göle döndü. Yoldaki su birikintileri içine girip çıkan çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Bazı çocuklar birikintinin içinde yüzmeye çalıştı. Çocukların eğlendikleri bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Yağışla oluşan su birikintileri

-İçine giren çocuklar

-Yüzmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar

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4 - BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ASFALTI KALDIRDI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,- İSTANBUL'DA etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel suları, Bağcılar'da asfaltı kaldırdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Trafikte sürücüler biriken su nedeniyle kontrollü ilerledi. Bazı evlerin de bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle oluşan sel suları, Bağcılar'da asfaltı kaldırdı. 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nin bir bölümünde asfaltın kalkması ile oluşan çukurlar nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Asfaltın zarar gördüğü bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri zarar gören yoldaki kalkan asfalt parçalarını temizledi.

Görüntü Dökümü:

Zarar gören asfalttan görüntü

Belediye ekiplerinin çalışma yapması

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5- BAĞCILAR'DA YAĞIŞLA RÖGAR TAŞTI EVİ SU BASTI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,

Bağcılar'da şiddetli yağış sonrası taşan rögar nedeniyle bir evi su bastı. Ev sahipleri kovayla suları tahliye etti.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerden olan Bağcılar'da ev ve işyerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Taşan rögarlar nedeniyle bazı caddeler de göle döndü. Bağcılar Fatih Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşan rögardan geri tepen su cadde üzerinde bulunan binanın zemin katını bastı. Evin tuvaletinden geri çıkan kanalizasyon sularını kovayla boşaltmaya çalışan Recep Kizeli, "Yağmur başladığından beri evin içini su bastı. Kanalımız geriye vurduğundan dolayı bütün tuvaletler rezillik. Kanallar çekmiyor sabahtan beri belki iki ton su çektik. Kovalarla suyu sokağa döküyoruz. Her yağmur yağdığında mağduruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Caddeyi basan su cep telefonu görüntüsü

Taşan rögardan görüntü

Evden kovayla su boşaltan vatandaş

Recep Kizeli röportaj

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6 - METEOROLOJİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK -/ İSTANBUL, -

Kartal 'de bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Saat 14.00 sıralarında Kartal'da bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümüne yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldırım düşmesiyle birlikte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan yangın söndürme sensörleri devreye girdi. Olay yerine ulaşan ekipler hem misafirhane bölümünde hem de yangın söndürme sensörlerinin bulunduğu noktada inceleme yaptı. Yaşanan olayda kimse zarar görmedi. İncelemelerin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

"BİRDEN GÜRÜLTÜ KOPTU"

Yıldırım düşme anını gören esnaf Yavuz Dartar, "Birden gürültü koptu. Ardından şimşek çaktı ve karşı taraftan Meteoroloji'den dumanlar çıkmaya başladı. Hemen itfaiye geldi ve şu an bir problem yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri

-Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasından görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Vatandaş röportajı

-Detay görüntüler

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7- TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi 'ne gelenlerden kimileri yağmura hazırlıksız yakalanırken kimileri ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundukları görüldü.

KİMİ KAÇTI KİMİ KEYFİNİ ÇIKARDI

Sağanak yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yağmur altında yürümenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ıslamamak için gidecekleri yere koşarak gitmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

Taksim Meydanı'ndan detay

İstiklal Caddesi'nden detay

Yağmur altında koşturanlar

Şemsiyeyle yağmurdan korunanlar

Genel detaylar

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8- ESENYURT'TA MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE CEZA YEDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Veysel TİMDU/ İSTANBUL, Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaparken, bazı noktalarda da minibüslerde denetim yaptı. Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, bazı vatandaşlara da ceza kesildi.

KİMİ ŞAPKASINDAN KİMİ CEBİNDE ÇIKARDI

Meydan çevresine çıkan sokak aralarında da denetimlerde bulunan polis ekipleri maskesiz vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bir vatandaş yüzünde bulunması gereken maskeyi polisin uyarılarının ardından başında bulunan şapkasının altından çıkararak yüzüne taktı. Bir başka kişi de takması zorunlu olan maskeyi cebinden çıkardı.

MASKE TAKMAMAKTA ISRAR ETTİ CEZAYI YEDİ

Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kadın da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kadına polis ekipleri 3150 lira idari para cezası kesti. Ceza kesilen kadının polis ekipleri ceza keserken sürekli gülümsemesi de kameralara yansıdı. Öte yandan trafik polisleri de Esenyurt'ta çeşitli noktalarda minibüslerde denetim yaptı. Fazla yolcu olan minibüslere ceza kesilirken, maskesiz olduğu görülen vatandaşlar da minibüslerden indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Meydanda yapılan denetimlerden görüntü

Polis ve vatandaş arasındaki diyaloglar

Ceza yiyen kadın

şapkasından cebinden maske çıkaran vatandaşlardan görüntüler

Arapça ve türkçe yapılan uyarılar

minibüs denetimleri

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9- (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKSU DERESİ ÇÖP İÇİNDE, KOKU YAYIYOR

Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'na dökülen Küçüksu Deresi'nin hali vatandaşları isyan ettirdi. Deredeki çöpler, kirlilik ve yayılan kokudan rahatsız olan çevre sakinleri önlem alınmasını istedi. Dere havadan da fotoğraflandı.

Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken kötü koku yayması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasında büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.

MÜŞTERİ GELİYOR DEREYE GÖRÜNCE KALKIP GİDİYOR

Küçüksu Deresinin olduğu bölgede esnaf olan Ahmet Gündüz "Arıtma tam çalışmıyor, pis su gelince etrafa bir koku yayılıyor. Pis su arıtılmadan tam bu noktaya geliyor.sinek oluyor, böcek oluyor bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yetkilileri arıyoruz 'geleceğiz, temizleyeceğiz' diyorlar gelen giden yok. Müşteri geliyor oturuyor, dereyi görünce kalkıp gidiyor "diye konuştu.

1 SENE ÖNCESİNE KADAR BALIK OLUYORDU

Dere kenarında tatlıcı olan Murat Ulusoy "1 sene öncesine kadar su berraktı tertemizdi balık oluyordu.1 senedir ne balık kaldı hiçbir şey kalmadı. Arıtmalar çalışmadığından herhalde bu hale geldi" diye konuştu.

BURAYLA KİMSE GELİP İLGİLİENMİYOR

Dere kenarındaki restoran çalışanı Adem Taner de "Koku olduğu zaman burada kimse kalmıyor.siz ailenizle böyle bir yere geldiğinizde bu kokuda kalmazsanız müşteriler de kalmıyor gidiyor. Bazen aşırı koku geliyor. Bakılmıyor kimse gelip ilgilenmiyor. Eskiden analizler yapılırdı, su örnekleri alınırdı. Çok sık geliniyordu eskiden bir şey atılıyor mu,çöp atılıyor mu diye kontrol edilirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçüksu deresinden görüntü(havadan)

-Deredeki çöpler

-Dere kenarındaki işyerlerinden görüntü

-Esnaf ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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10- MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNUN İLK GÜNÜNDE SULTANGAZİ'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da zorunlu maske uygulamasının ilk günü, Sultangazi'de bazı vatandaşların maskeyi koluna, çenesine taktığı ya da cebinde taşıdığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa 'da sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmayana idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk günü Sultangazi'de bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşlar ise maske zorunluluğuna uymadıkları görüldü. Maskeyi koluna, çenesine takan ya da cebinde taşıyan vatandaşların maske zorunluluğu ile ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda 'pes' dedirtti. Bir vatandaş yanında maske olmasına rağmen kullanmadığını söyledi. Maskeyi koluna takan bir başka vatandaş ise, "Minibüsteydim koluma taktım. Daraldım biraz. İnince koluma taktım. Gerçekten takmamız lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Maske takanlar

-Takmayanlar

-Koluna maske takanlar

-Röp

-Detaylar

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12-TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE DENETİMİ

Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM- Burçak BOZKUŞ-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. n Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimleri yapıldı, maske takmayanlar uyarıldı.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da yasağın ilk gününde maske kullanımının arttığı görüldü. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından maske denetimleri artırıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan stantlara yönlendirildi. Vatandaşlar stantlardan maskelerini alarak yollarına devam etti. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE CEPLERDEKİ MASKELERİ ÇIKARDILAR

Taksim Meydanı'na maskesiz gelen kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce cepleri ve çantalarındaki maskeleri çıkararak taktı. Polis ekipleri maske kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Maskesini çantasına ya da koluna takanlar veya cebinde taşıyanlar da kameralara yansıdı.

"YASAK GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

İstiklal caddesinde yürüyüş yapan bir vatandaş "Hava çok sıcak olduğu için maske takamıyorum. Terliyorum. O da bir hastalık yapıyor. Maske ile dolaşmak çok zor" dedi. İdari para cezasının hatırlatıldığı vatandaş, "Yasak ne zaman geldi? Benim haberim yok. Çok bir cezası yoksa takmayı düşünmüyorum. Maske beni çok yoruyor" ifadelerini kullandı.

"CEZA PARASI ÖDEMEMEK İÇİN MASKE TAKIYORUM"

Maskesiyle görüntülenen 62 yaşındaki Ayşe Yıldız ise, "Ben virüse de hastalığa da inanmıyorum. Şu an bu maskeyi para ödememek için takıyorum. Cezası varmış. Bilmiyordum. O yüzden taktım. Yoksa ben çok sağlıklıyım. Bütün gençlere taş çıkartırım. Maskeye ihtiyacım yok benim" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN BİRBİRLERİNE SAYGISI YOK"

Taksim'de esnaflık yapan Bekir Akdağ , tüm gün gözlem yaptığını belirterek şunları söyledi; Ben bu caddede esnaflık yapıyorum. Gözlemliyorum ve insanların neredeyse yüzde 50'si maske takmıyor. İnsanlarımız bilinçsiz davranıyor. O yüzden maske yasağının gelmesi çok iyi oldu. En azından herkes maskesini takar ve birbirlerine saygısı olmuş olur. Maske takmayan insanlar bana bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Kimsenin birbirine saygısı yok. İnsanların saygısı olsaydı bu hastalık çoktan biterdi.

"PARA KORKUSUNDAN MASKE TAKILMAYA BAŞLAND"

Maske takma zorunluluğunun hastalığın gidişatında önemli rol oynayacağını belirten Sadık İhsanoğu, "Kararı çok yerinde ve doğru buldum. Hatta daha erken bile uygulanabilirdi. Bizim milletimizde bilinç yok. İlla yaptırım uygulamak gerekiyor. Şimdi çoğu insan para korkusundan maskesini takmaya başladı. Çok daha iyi oldu" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü

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İstiklal Caddesinden genel görüntüler

Maske takmayan insan detayları

Maskesini çantasına ve koluna takan insan detayları

Röportajlar

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden detay

Maskesiz vatandaşların uyarılması

Vatandaşların belediye stantlarında maske alması

Polisi gören vatandaşların ceplerinden maske çıkarıp takması

Yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezenler

Muhabir Anonsu (Burçak Bozkuş)

Genel ve detaylar

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13- (Havadan görüntülerle)- İSTANBUL'A UYARI: BARAJLARINDA SU AZALDI, AĞUSTOS VE EYLÜL'E DİKKAT

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, - iSTANBUL'da barajların doluluk oranı yüzde 64 seviyelerine düştü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 85 seviyesinde dolu olan barajlardaki bu düşüş uzmanları tedirgin ediyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Eğer gerçekten biraz daha yağış almazsak, Ağustos- Eylül gibi sıkıntı yaşarız gibi. Umarım bunu yaşamayız. Bütün ümitler Melen Çayı'nda, Melen Çayı'nın biriktireceği suya bağlı. Ağustos-Eylül gibi sıkıntı olabilir ama dikkat edersek belki bu sıkıntıyı bertaraf edebiliriz" dedi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 64 seviyesine düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 85 seviyelerindeydi. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 96,30 ile Darlık Barajıyken, suyun en az bulunduğu baraj ise yüzde 2,67 lik doluluk oranıyla Pabuçdere. Öte yandan, buharlaşma ve kuraklık ihtimali üzerine su tasarrufu uyarısında bulunan uzmanlar, Ağustos ve Eylül aylarına dikkat çekiyor. Daha fazla yağış olmazsa, önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanabilir. Ancak bu noktada tasarruf, hayati önem taşıyor. Suyu dikkatli kullanmak, sıkıntının önüne geçebilir.

"YÜZDE 64 OLDUKÇA DÜŞÜK BİR ORAN"

Barajların şu anki doluluk oranının oldukça düşük olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.. Albay, şöyle konuştu: "İstanbul büyük bir şehir, bir metropol. Dolayısıyla çok suya ihtiyacımız var. Nisan-Mayıs aylarında da beklememize rağmen, yağmur almadık. Aslında orantısız büyümenin de sonuçları bunlar. Düşünün, İstanbul 1980 yılında 4-4,5 milyon iken şu an 16-18 milyondan bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir şehri bu kadar hızlı büyümemiş. Bir şehrin bu kadar büyümeye hakkı yok aslında. Dolayısıyla yağmuru ve kar suyunu da yeterince almayınca belli bir sıkıntı oluyor. Bu sene doluluk oranlarında yüzde 64'lere düştük. Bu gerçekten düşük bir oran. Geçen yıl Haziran ortaları yüzde 85'lerdeydik. Bu rakam bizi bayağı bir korkutuyor."

SU TASARRUFU YAPILMALI

Su tasarrufunun önemini vurgulayan Albay, "Buharlaşma da arttı, artık azami dikkat göstermemiz lazım çünkü bütün ümitler Melen Çayı'nda, oradan gelecek suda. Fakat İstanbul artık biraz büyümesini yavaşlatıp, su kaynaklarını doğru kullanması lazım. Çünkü 2 yıl üst üste olacak bir kuraklıkta İstanbul'un su planlaması nasıl olacak bunu iyi anlamak lazım. O yüzden ben ısrarla, 'lütfen su tasarrufu yapın' diyorum. Yani havuzlarda su tasarrufu, çiçekleri sularken, bulaşık yıkarken, diş fırçalarken su tasarrufu yapmazsak gerçekten ben bu yıl sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Herkese görev düşüyor bu anlamda, su çok çok önemli bir doğal kaynak. Gördüğümüz kadarıyla, biraz bu sene dikkatimizi artırmamız lazım" şeklinde konuştu.

İSTANBUL 3 MİLYON METREKÜP SU KULLANIYOR

Son zamanlarda, özellikle koronavirüsün vatandaşlara suyun önemini hatırlattığını ifade eden Albay, şöyle konuştu: "Ellerimizi, yüzümüzü daha fazla yıkar olduk. Daha fazla su kullanmaya başladık. Su tüketimi birey başına arttı. Tek tesellimiz sanayide biraz su kullanımı azaldı. Zaten Türkiye 'de içme suyu kaynaklarının sanayide kullanımı artık kesinlikle durdurulmalı. Böyle bir lüksü yok Türkiye'nin. Kişi başına düşen su miktarı bin 400 metreküp civarı, onun da kalitesi sorgulanır ama artık bu suyun mutlaka ama mutlaka içme suyu olarak birinci derecede tasfiye edilmesi lazım. Kişi başına düşen su miktarını artıramayacağımıza göre, suyumuz belli. 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu artmayacağına göre, nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla havza planlamaları yapmalıyız. Biz Melen'den, Trakya'dan getiririz ama havzalar arası transfer bir yere kadar çözüm üretir. O yüzden nüfusu biraz daha eşit dağıtıp, bireylerin de bilincini artırmalıyız. Şu anda İstanbul 3 milyon metreküp su kullanıyor. Bu büyük bir rakam gerçekten. Buharlaşma ile beraber barajlardaki bu tüketim biraz daha artacak. Dolayısıyla bizim tüketimimizi gözden geçirip, iyi bir planlama yapmamız lazım."

"AĞUSTOS-EYLÜL GİBİ SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"

Eğer gerçekten biraz daha yağış almazsak, Ağustos-Eylül gibi su sıkıntısı yaşanabileceğini dile getiren Albay, "Umarım bunu yaşamayız. Bütün ümitler Melen Çayı'nda, Melen Çayı'nın biriktireceği suya bağlı. Ağustos-Eylül gibi sıkıntı olabilir ama dikkat edersek belki bu sıkıntıyı bertaraf edebiliriz. Sıcaklarla beraber buharlaşma artar. Bu yıl hava sıcaklıklarında rekorları kırdık. Bunu durdurmak mümkün değil, iklimsel değişlik hayatın gerçeği. Bu artacak ama önemli olan bizim suyu nasıl yönettiğimiz, bu çok önemli. Kaçakları önleyeceğiz, evimizde kullanımı azaltacağız. Geçen yıla göre yüzde 20 daha az gidiyoruz. Daha az su var barajlarımızda. Demek ki suyu dikkatli kullanmak artık bir gereklilik, bu bizim için çok önemli. Geleceğimizi planlamak her birey için şart. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 20-30 DEĞİL 100 YILLIK BİR SU PLANI YAPILMALI"

İstanbul'da bireylerin ve yetkililerin su planı yapması gerektiğini anlatan Albay, şunları söyledi: "Yetkililer su bilincini artırmak için tanıtım yapmalı. Kayıp kaçak varsa bunları önlemek için çalışmalar yapılması lazım. Eğer kayıp kaçak oranını düşüremezek bu sıkıntı biraz daha artar. Bizim İstanbul'da artık gerçekten 20-30 yıl değil, 100 yıllık bir plan yapmamız lazım. Çünkü gerçekten sıkıntımız büyük. İstanbul için elzem olmaya başladı. 2 yıl üst üste Melen Çayı'nda kuraklık olursa, İstanbul'u hangi su ile besleyeceğiz bunu gerçekten planlamak lazım. Senaryoları iyi yapmak lazım. Havzalar arası su taşıması bir yere kadar sorunumuzu çözer ama tamamen çözmez. Ben bireylerde bilinç geliştirip su tüketimi ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması taraftarıyım. Bunu yapmazsak bu yıl olmasa bile gelecek yıllarda su sıkıntımız olacaktır. Bunu çözmemiz lazım."

Görüntü Dökümü:

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-Meriç Albay ile röp.

-Muhabir anonsları(BEYZA NUR GÜLER)

-Alibeyköy Barajından görüntüler

-Havadan baraj görüntüleri

-Genel ve detay

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14- ÇAĞLAYAN'DA MAHKEME KARANTİNAYA ALINDI

Haber-Kamera: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi'nin kalem memurunda koronavirüs vakası tespit edildi. Mahkeme karantinaya alınırken, vaka tespit edilen memurun evde tedavi gördüğü ve iki hakime de tedbir amaçlı izin verildiği öğrenildi.

2 HAKİM İZOLE EDİLDİ

6. Tüketici Mahkemesi'nde kalem memuru olarak görev yapan bir görevlide, koronavirüs tespit edildi. Memurun taşıyıcı olduğu ve koronavirüs belirtileri göstermediği öğrenildi. Vaka tespit edilen memurun 14 gün boyunca evde tedavi göreceği ve idari izne çıkarıldığı bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemede görev yapan iki hakim de tedbir amaçlı 14 gün izne çıkarıldı.

DURUŞMA YAPILMAYACAK

Kalem odasına "Covid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır" şeklinde uyarı yazısı yazılırken, duruşma salonu önüne de duruşma yapılmayacağına dair bilgilendirme notu asıldı. Duruşma salonunun dezenfekte edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kalem odası önünden cep telefonu görüntüsü

Duruşma salonu önünden cep telefonu görüntüsü

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15- KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKAN CERRAHİ MASKELİ GASPÇI KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA )KARTAL'da yüzündeki cerrahi maskeyle müşteri gibi girdiği kuyumcuda tezgahtarın yüzüne biber gazı sıkarak 45 adet altın yüzük çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, yatağına sakladığı gasp edilen altın yüzükler ele geçirildi. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelinin geçen mayıs ayında da aynı yöntemi kullanarak bir başka kuyumcudan 50 adet yüzük gasp ettiği öğrenildi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Kartal, Yukarı Mahalle, Üsküdar caddesi üzerinde 8 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kuyumcu, gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi. Hemen alarma geçen polis olay yerine gittiğinde müşteri gibi içeri giren bir kişinin biber gazı sıkarak 45 yüzüğü gasp edip kaçtığını belirledi. Mağdur kuyumcu M.S. "Yüzünde cerrahi maske bulunan bir kişi dükkanıma gelerek yüzük alacağını ve en ağır yüzükleri göstermemi istedi. Ben yüzük tablalarını çıkarttığımda birden yüzüme doğru bir sprey sıktı. Sonra da tezgahın üzerinde bulunan yüzük dolu tablayı alarak kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum. Ancak 200 metre ilerde spreyin etkisiyle yere yığıldım. Onu yakalayamadım." dedi.

GASP ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Polis olay yeri güvenlik kameralarını incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi içeri girdiği, bir süre tezgahın üzerindeki yüzükleri inceliyor gibi yaptıktan sonra aniden cebinden çıkarttığı biber gazını kuyumcuya sıktığı yer aldı. Şüphelinin daha sonra bir tabla yüzüğü alarak hızla olay yerinden kaçma anları da görüntülere yansıdı

ŞÜPHELİ YAKALANDI YÜZÜKLER YATAĞIN İÇİNE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mahsun K..(22) evine 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan baskında gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada yatağının içine gizlenmiş gasp edilen yüzükleri ele geçirdi.

BAŞKA BİR KUYUMCUDAN 50 ADET YÜZÜK ÇALMIŞ

Emniyete getirilen şüphelinin yapılan incelemelerde Sultanbeyli' de de bir kuyumcudan 29 Mayıs 2020 tarihinde 50 adet yüzük çaldığı belirtildi. Şüphelinin bu kuyumcudan gasp ettiği yüzükleri bozdurarak parasını hesabına yatırdığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.